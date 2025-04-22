الكلداني: الكرادلة وحدهم يختارون البابا وليس هناك ترشيح ولا حملات انتخابية

اكد الأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني، اليوم الثلاثاء، ان الكرادلة وحدهم يختارون البابا، لافتا الى انه لا يوجد ترشيح ولا حملات انتخابية.

وقال الكلداني في تدوينة على منصة (X) ان "كلام البعض حول انتخاب البابا ينم عن جهل صارخ بالإجراءات الكنسية"، مبينا انه "لا أحد "يُرشح" نفسه للبابوية، فهذا مخالف للنظام الكنسي واللاهوتي. البابا ينتخب، لا يُرشح".

واضاف "لا " كاردينال "فلان" ولا غيره مطروح رسميًا، وما يثار مجرد ترويج إعلامي سطحي"، لافتا الى ان "الكرادلة وحدهم يختارون البابا، وليس هناك ترشيح ولا حملات انتخابية، وانما صلاة وتأمل واختيار من الروح القدس".

وذكر ان "التكهنات الجوفاء تحرجنا أمام اصدقائنا، وتشوّه فهم الكنيسة الكاثوليكية"، موضحا ان "الكاردينال العراقي ليس الممثل الوحيد للشرق الأوسط في المجمع هناك أيضا بطريرك القدس للاتين وايضا البطريرك الماروني والكنيسة الكاثوليكية هي جامعة ولا تحكمها حدود".

وبين ان "بناء مواقف دولة على أوهام وأمنيات ومعلومات مغلوطة أمر مرفوض تماما"، موضحا ان "هناك من استغلكم أو زوّدكم بمعلومة مغلوطة لتحرجوا أمام الكاثوليك والرأي العام!".