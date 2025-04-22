الشيخ همام حمودي يثمن التطور النوعي في أداء شبكة الإعلام العراقي

ثمن رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي، اليوم الثلاثاء، التطور النوعي في أداء شبكة الإعلام العراقي، إذ ذكر المكتب الإعلامي للشيخ همام حمودي في بيان، إن "الشيخ همام حمودي استقبل رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي، الذي هنأه بتجديد انتخابه رئيسًا للمجلس الأعلى".

وأضاف البيان، أن "الشيخ حمودي ورئيس شبكة الإعلام العراقي بحثا النقلة النوعية بالأداء المهني للشبكة، ورؤيتها في بناء رسالة إعلامية مسؤولة".

وتابع، أن "الشيخ حمودي خلال اللقاء، ثمن حالة التطور النوعي في أداء الشبكة وما تجسده من رسالة إعلامية ملتزمة ومواكبة للمتطلبات المرحلية"، مشددًا على، "أهمية دور الإعلام في حفظ الهوية العراقية الأصيلة وترسيخ قيمها في المجتمع وتحصين أبنائه بأخلاقياتها"، لافتًا إلى، "ضرورة إيلاء المحافظات اهتمامًا خاصًا لإبراز معالمها ورموزها وإنجازها وتراثها الثقافي والفكري بما ينمي اعتزاز أبنائها ببلدهم وهويتهم".

فيما لفت الشيخ حمودي إلى، أن "من الضرورة أن تكون مؤسساتنا الإعلامية هادفة، معبرة عن صوت الناس وحقوقهم، وتتبنى دورًا تنويريًا قائدًا في كل ما يسهم بصناعة مستقبلهم، وتنطلق من روح الانتماء للعراق كاملًا".