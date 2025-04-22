القبض على متهم يمارس السحر والشعوذة في بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء (22 نيسان 2025)، بإلقاء القبض على متهم يمارس السحر والشعوذة في جانب الرصافة ببغداد.

وقال المصدر إنه "اثناء قيام دوريات مركز شرطة (الملعب) باجراء الممارسات الامنية ضمن قاطع المسؤولية في جانب الرصافة بالعاصمة بغداد تم القاء القبض على المتهم (ن.خ.ف) وهو يمارس السحر والشعوذة"، مشيراً الى، أنه "ضبط بحوزة المتهم مواد وتركيبات تستخدم للشعوذة".

وأضاف أنه "تم ايداع المتهم التوقيف في مركز شرطة الملعب لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".