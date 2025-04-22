مصرف الرافدين: بطاقات ماستر وفيزا تعمل بشكل طبيعي داخل وخارج العراق

نفى مصرف الرافدين، اليوم الإثنين، ما يُتداول بشأن تعليق عمل بطاقات الدفع، مؤكدًا أن بطاقات "ماستر وفيزا" الصادرة من المصرف تعمل بشكل طبيعي داخل العراق وخارجه، حيث ذكر بيان للمصرف، أن "مصرف الرافدين ينفي ما يُتداول بشأن تعليق عمل بطاقات الدفع".

فقد أكد أن "بطاقات "ماستر وفيزا" الصادرة من المصرف تعمل بشكل طبيعي داخل العراق وخارجه، ولم يتم إصدار أي قرار من ماستر كارد أو الجهات المعنية بشأن إيقافها".

ودعا المصرف المواطنين إلى عدم الالتفات للإشاعات، واعتماد الأخبار من مصادرها الرسمية.