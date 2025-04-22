الأخبار

مصرف الرافدين: بطاقات ماستر وفيزا تعمل بشكل طبيعي داخل وخارج العراق


 

نفى مصرف الرافدين، اليوم الإثنين، ما يُتداول بشأن تعليق عمل بطاقات الدفع، مؤكدًا أن بطاقات "ماستر وفيزا" الصادرة من المصرف تعمل بشكل طبيعي داخل العراق وخارجه، حيث ذكر بيان للمصرف، أن "مصرف الرافدين ينفي ما يُتداول بشأن تعليق عمل بطاقات الدفع".

فقد أكد أن "بطاقات "ماستر وفيزا" الصادرة من المصرف تعمل بشكل طبيعي داخل العراق وخارجه، ولم يتم إصدار أي قرار من ماستر كارد أو الجهات المعنية بشأن إيقافها".

ودعا المصرف المواطنين إلى عدم الالتفات للإشاعات، واعتماد الأخبار من مصادرها الرسمية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مصرف الرافدين: بطاقات ماستر وفيزا تعمل بشكل طبيعي داخل وخارج العراق
وزارة الإعمار تعلن افتتاح مركز مبيعات مدينة الجواهري السكنية
وزارة الزراعة: خطّة السنة الحالية ستحقق الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة
مفتشية آثار وتراث بغداد تنفذ حملة لرفع التجاوزات على خان المحمودية الأثري
طقس البلاد: أمطار رعدية وغبار وتباين في درجات الحرارة
وزير الخارجية ونظيره الكويتي يؤكدان أهمية تعزيز آليات التشاور والتنسيق المشترك
اعتقال محافظ كركوك السابق "راكان الجبوري" في العاصمة بغداد، بتهمة هدر المال العام.
المندلاوي يناقش مع رئيس شركة "BP" في العراق آفاق تطوير قطاع النفط والطاقة
الإطار التنسيقي يؤكد على إجراء الانتخابات في موعدها
رئيس البرلمان العربي: بغداد أجمل مما يظهر في الإعلام المضلل والسلبي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك