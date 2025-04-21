الإطار التنسيقي يؤكد على إجراء الانتخابات في موعدها

عقد الاطار التنسيقي، اليوم الإثنين، (21 نيسان 2025)، اجتماعه الاعتيادي في مكتب هادي العامري.

وأكد الإطار في اجتماعه بحسب بيان لمكتبه الاعلامي، على "اجراء الانتخابات في 11 -11- 2025".

وقرر الاطار التنسيقي، وفقاً للبيان "المشاركة في الانتخابات المقبلة بقوائم متعددة و العودة لتحالف نيابي واحد تحت اسم الاطار التنسيقي بعد انتهاء الملحمة الانتخابية".

من جانب آخر قدم الإطار "تعازيه بوفاة البابا فرنسيس"مشيرا الى، انه "كان يحظى باحترام بالغ ومكانة روحية".

وكان مجلس الوزراء قد صوت في 9 نيسان الجاري على تحديد يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.