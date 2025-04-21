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مكتب المرجع الديني الكبير السيد علي السيستاني يعزي بوفاة بابا الفاتيكان


عزى مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم الإثنين، (21 نيسان 2025)، بوفاة بابا الفاتيكان، فرانسيس الأول.

وجاء في نص رسالة التعزية الصادرة من مكتب السيد السيستاني، الى الكاردينال بييترو بارولين أمين سرّ الفاتيكان "قد تلقّينا بأسف عميق نبأ رحيل الحبر الأعظم البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، الذي كان يحظى بمكانة روحية رفيعة لدى كثير من شعوب الأرض واحترام بالغ لدى الجميع، لما قام به من دور مميّز في خدمة قضايا السلام والتسامح، وإبداء التضامن مع المظلومين والمضطهدين في مختلف أرجاء العالم".

وأشارت الرسالة الى "اللقاء التاريخي الذي جمع البابا الراحل بالمرجع الديني الأعلى في النجف الأشرف محطة فائقة الأهمية لتأكيد الطرفين على الدور الأساس للإيمان بالله تعالى وبرسالاته والالتزام بالقيم الأخلاقية السامية في التغلب على التحديات الكبيرة التي تواجهها الانسانية في هذا العصر، وضرورة تضافر الجهود في سبيل تعزيز ثقافة التعايش السلمي ونبذ العنف والكراهية، وتثبيت قيم التآلف بين الناس المبني على رعاية الحقوق والاحترام المتبادل بين معتنقي مختلف الأديان والاتجاهات الفكرية".

ولفتت الى، ان "المرجعية الدينية العليا إذ تقدم تعازيها ومواساتها لأتباع الكنيسة الكاثوليكية في العالم بهذا المصاب الأليم فإنها تتمنى لهم الصبر والسلوان وتبتهل الى الله العلي القدير أن يتفضّل عليهم وعلى البشرية جمعاء بما يليق برحمته الواسعة من الخير والبركة والسلام".

وكان الفاتيكان قد اعلن بوقت سابق اليوم الإثنين، وفاة البابا فرانسيس (88 عاما)، بعد صراع مع المرض في الصدر والرئة دام لأسابيع.

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