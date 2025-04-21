وزير الداخلية يصل السعودية ويبحث مع نظيره تفويج الحجاج والتنسيق الأمني

وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين (21 نيسان 2025)، إلى المملكة العربية السعودية، برفقة رئيس هيئة الحج والعمرة سامي المسعودي، في زيارة رسمية.

وعقد الشمري، بحسب بيان لمكتبه، اجتماعًا مع نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، جرى خلاله بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها ترتيبات تفويج الحجاج العراقيين إلى الديار المقدسة، وآليات تعزيز التنسيق الأمني بين البلدين.

ورحب وزير الداخلية السعودي بالشمري والوفد المرافق له، مشيدًا بمستوى التعاون القائم بين العراق والسعودية، لاسيما في المجالات الأمنية.