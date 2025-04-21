الأخبار

وزير الداخلية يصل السعودية ويبحث مع نظيره تفويج الحجاج والتنسيق الأمني


وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين (21 نيسان 2025)، إلى المملكة العربية السعودية، برفقة رئيس هيئة الحج والعمرة سامي المسعودي، في زيارة رسمية.

وعقد الشمري، بحسب بيان لمكتبه، اجتماعًا مع نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، جرى خلاله بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها ترتيبات تفويج الحجاج العراقيين إلى الديار المقدسة، وآليات تعزيز التنسيق الأمني بين البلدين.

ورحب وزير الداخلية السعودي بالشمري والوفد المرافق له، مشيدًا بمستوى التعاون القائم بين العراق والسعودية، لاسيما في المجالات الأمنية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير الداخلية يصل السعودية ويبحث مع نظيره تفويج الحجاج والتنسيق الأمني
"تلاعب في شهادات الوفاة وتشويه للجثث".. ارهابيون مسجلون بمؤسسة الشهداء
وزارة الصحة: الكشف عن مزايا الضمان الصحي الجديد بتخفيض 90% للمشمولين
رئيس الوزراء: آن الأوان لإنصاف قضاء سوق الشيوخ
محافظ واسط: الفلاحون سيستلمون مستحقاتهم على دفعات ونطالب وزير الزراعة بالاستقالة
رئيس الجمهورية يعزي بوفاة البابا فرنسيس
وقفة احتجاجية لفلاحي كربلاء استنكارا للاعتداء على مزارعي واسط
وزارة العدل تعلن تسلم وإنجاز (4266) معاملة عبر خدمة الأضابير الإلكترونية
رئيس الوزراء يزور محافظة ذي قار لمتابعة المشاريع الخدمية
وزير التعليم العالي يعلن إطلاق البرنامج الخاص بابتعاث الموهوبين
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك