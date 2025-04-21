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محافظ واسط: الفلاحون سيستلمون مستحقاتهم على دفعات ونطالب وزير الزراعة بالاستقالة


 

صرّح محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الاثنين، بأن الفلاحين سيستلمون مستحقاتهم المالية وديونهم على شكل دفعات، فيما طالب وزير الزراعة بتقديم استقالته، حيث ذكر المياحي خلال مؤتمر صحفي، إن "الخطة الزراعية لا يوجد أي علم للمحافظين بها، مما انتج مظاهرات غاضبة للفلاحين، والسبب الرئيسي للازمة التي تعيشها محافظة واسط هي بسبب وزير الزراعة، وعليه ان يتحلى بالشجاعة ويقدم استقالته".

وأضاف المياحي، أن "الفلاحين سوف يستلمون استحقاقاتهم المالية وديونهم على شكل دفعات بسبب الازمة المالية"، مؤكدا "تشكيل لجنة تحقيقية على أحداث يوم أمس بمتابعة كاميرات المراقبة، ولن نقبل اي اعتداء على الفلاحين او المواطنين".

كما تابع قائلاً، "غدا سوف تفتتح المراكز التسويقية لاستلام المحاصيل الزراعية من المزارعين، ومن يريد التظاهر نحن نوفر له الحماية والأماكن المخصصة لذلك دون الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة".

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محافظ واسط: الفلاحون سيستلمون مستحقاتهم على دفعات ونطالب وزير الزراعة بالاستقالة
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