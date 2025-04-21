رئيس الجمهورية يعزي بوفاة البابا فرنسيس

قدم رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، التعازي بوفاة البابا فرنسيس، وذكر رشيد في تدوينة له على منصة (إكس)، "ببالغ الحزن، تلقينا نبأ وفاة قداسة البابا فرنسيس، الذي ترك بصمة لا تُنسى في التمسك بالمواقف الإنسانية الرافضة للحروب والعنف، والداعية إلى السلام والتعايش بين جميع الشعوب".

كما قال، "برحيله، يفقد العالم بأسره شخصية دينية وإنسانية فذة قل نظيرها، قدّم خلال حياته خدمات جليلة لقضايا السلام، ومكافحة الفقر، والتسامح الديني".

كما أضاف، "نعزي الكنيسة الكاثوليكية، والمسيحيين، والعالم أجمع بوفاة قداسته، الرحمة لروحه الطاهرة".