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وزير التعليم العالي يعلن إطلاق البرنامج الخاص بابتعاث الموهوبين


 

أعلن وزير التعليم العالي، نعيم العبودي، اليوم الاثنين، عن إطلاق البرنامج الخاص بابتعاث الموهوبين وتغطية المتطلبات المالية اللازمة، إذ ذكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي في كلمة له خلال فعاليات إطلاق برنامج ابتعاث الطلبة الموهوبين الذي يقام تحت شعار "رعاية الموهوبين ركيزة لدعم التنمية المستدامة"، إنه "على مدى عامين ونصف العام من المسؤولية الوزارية في بيئة التعليم العالي والبحث العلمي، كان وما يزال تدويل التعليم وسياقاته حاضراً في إدارة وتوجيه القرارات وإرساء الرؤى الأكاديمية التي من شأنها الارتقاء بواقع التعليم الجامعي في العراق وتمكين مؤسساتنا من الشراكات الدولية المؤثرة على مستوى التبادل الثقافي والبحث العلمي المشترك".

وأضاف أن "عملنا الحكومي يستند الى استراتيجية ناهضة تعتمد على منطلقات المدى البعيد الذي يأخذ بالحسبان مستقبل الأجيال ومتطلبات التنمية الوطنية ومتغيرات المعرفة واكتشافاتها العالمية"، مشيرا الى أنه "انطلاقاً من مسؤولياتها المهنية دأبت وزارة التعليم العالي على الإسهام بتوفير الفرص الاستراتيجية للدراسة في الجامعات العالمية وتلبية المقتضيات التنموية المنصوص عليها في البرنامج الحكومي والاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم في العراق بهدف تمكين الطلبة العراقيين من خوض غمار التخصصات المهمة في رحاب الحواضر العلمية الرصينة".

كما أعلن العبودي عن "إطلاق البرنامج الخاص بابتعاث الموهوبين للعام 2025/ 2026 في التخصصات المتنوعة بالجامعات العالمية المتقدمة وتغطية المتطلبات المالية اللازمة وتأمين التواصل مع الجامعات الأجنبية وتوجيه دائرة البعثات وملحقياتنا الثقافية بالتنفيذ والمتابعة واستكمال هذا المسار"، موضحاً أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لم تدخر سعياً أو جهداً في تعضيد بيئة الابتعاث ورعاية الموهوبين وتجويد المخرجات وتذليل الفرص المبتكرة والخلاقة في مجالات التعليم والتعلم والتدريب وتطوير المهارات الأكاديمية بما يـتواءم والمصلحة الوطنية العليا".

فيما أكد "الالتزام بدعم أبنائنا الموهوبين في الحصول على المعارف والخبرات في الميادين العالمية التي توفر مجالاً حيوياً هاما للاتصال الحضاري والثقافي والمعرفي".

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