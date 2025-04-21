رئيس الوزراء يوجّه بسرعة تنفيذ مشروع المدينة الطبية المتكاملة بالناصرية

وجّه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بسرعة تنفيذ مشروع المدينة الطبية المتكاملة بالناصرية والدقة في العمل، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أطلق الأعمال التنفيذية لمشروع (المدينة الطبية المتكاملة) في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، والذي يتكون من 13 مرفقاً طبياً وصحياً، بينها 7 مستشفيات بسعة كلية تبلغ 700 سرير".

وأكد رئيس الوزراء، أن "هذا المشروع التخصصي ينفذ لأوّل مرّة في العراق، وسيوفر للمواطن الرعاية الصحّية المتكاملة ويغنيه عن السفر للعلاج في الخارج".

كما وجّه رئيس الوزراء، بحسب البيان، "الشركة المنفذة بالتزام الدقة في التنفيذ والسرعة بإنجاز المشروع وفقاً للمواصفات المحددة، كما وجّه بالمباشرة في توفير خدمات الكهرباء والمياه والمجاري للمدينة الطبية بالتوازي مع تقدم المشروع".

وتبلغ الكلفة الكلية للمشروع 490 مليار دينار، وينفذ على مساحة تبلغ 132 دونماً، ويضم 7 مستشفيات هي؛ مستشفى رئيسي سعة 200 سرير، ومستشفيات تخصصية للأطفال، والنساء، والباطنية، والجهاز الهضمي، سعة كل واحد منها 100 سرير، ومركز لأمراض الدّم وعلاج الأورام سعة 100 سرير، ومستشفى للطوارئ سعة 50 سريراً، ومجمّع العيادات الاستشارية لـ50 حالة، ومبنى للطبابة العدلية، ومصرف للدم، ومذاخر أدوية ومبنى للبحوث والدراسات ودار أطباء، إضافة الى بنى تحتية متكاملة من شبكات الماء والمجاري والكهرباء.