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وزارة الزراعة: آلية استلام الحنطة جاهزة والدعم الزراعي مستمر


 

 

أعلنت وزارة الزراعة تفاصيل آلية تسلم محصول الحنطة مؤكدة استمرار جهودها في دعم القطاع الزراعي وتوفير متطلبات تطويره، إذ ذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد عبد الرضا الخزاعي في بيان، إن الوزارة تلقت مؤخرا العديد من الاستفسارات بشأن آليات تسلم محصول الحنطة  والذي قدم خلاله توضيحات شاملة حسمت الجدل حول الموضوع.

وأوضح الخزاعي أن الخطة الزراعية المعتمدة لكل فلاح ومزارع سيتم تنفيذها بالكامل بغض النظر عن المساحة المزروعة مع تحديد الغلة الزراعية بواقع 750 كغم للدونم الواحد في الأراضي المروية سيحا و950 كغم للدونم في الأراضي التي تروى بالمرشات.

كما لفت إلى أن هذا التحديد ليس نهائيا إذ سيسمح للمزارعين ذوي الإنتاجية العاليه والذين تتجاوز غلالهم الأرقام المحددة بتسليم كامل محاصيلهم حيث تم توجيه الشعب الزراعية بإجراء كشف موقعي لتحديد كمية الإنتاج الفعلي ومن ثم تسويقه إلى وزارة التجارة.

وأضاف الخزاعي أن وزير الزراعة كان له دور بارز في دعم الفلاحين والمزارعين خلال الفترة الماضية من خلال التوسع في الخطط الزراعية للموسمين الشتوي والصيفي والمساهمة في تحديد أسعار عادلة ومجزية للمحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها محصول الحنطة بالإضافة إلى إعفاء الفلاحين من بدلات إيجار الأراضي إلى جانب إجراءات أخرى انعكست بشكل إيجابي على الواقع الزراعي.

كذلك شدد على أن الوزارة تواصل التزامها بسياسة دعم القطاع الزراعي في مختلف المجالات وستمضي في توفير كل ما من شأنه النهوض بهذا القطاع وتطوير. 

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