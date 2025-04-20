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الحشد ينفذ عملية مشتركة مع الجيش جنوب غرب كركوك


نفذت قوة من اللواء 61 التابع لقيادة عمليات الشمال وشرق دجلة في الحشد الشعبي عملية أمنية مشتركة جنوب غرب محافظة كركوك.

وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان ان القوة نفذت مع مفرزة من الاستخبارات والأمن العسكري والجيش العراقي عملية أمنية في منطقة مخلط وادي الخاصة جنوب غرب كركوك.

وشملت العملية مداهمة وتفتيش المنطقة ضمن الاحداثيات، وأسفرت عن العثور على: أحزمة ناسفة محلية الصنع و قنبرة هاون عيار 120 ملم وعبوات ناسفة على شكل جليكانات وصواريخ نمساوية عيار 155 ملم ، ورمانات هجومية وقد قامت مفارز الهندسة العسكرية بتفجير المواد المضبوطة موقعياً، فيما أكملت القوات تفتيش المنطقة دون تسجيل أية أضرار.

وتأتي هذه العملية ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار، ومنع عودة العناصر الإرهابية إلى المناطق المحررة.

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الحشد ينفذ عملية مشتركة مع الجيش جنوب غرب كركوك
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