تفاصيل عملية نوعية في وادي حوران غرب الأنبار تستهدف مضافات داعش الارهابي

كشف مصدر أمني، اليوم الأحد، (20 نيسان 2025)، عن تفاصيل عملية وادي حوران غرب الأنبار.

وقال المصدر إن: "قوة أمنية مشتركة مدعومة بالحشد العشائري نفذت عملية نوعية في الجزء الشرقي من وادي حوران غرب الأنبار، بعد ورود معلومات عن تحركات مشبوهة لخلايا عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف المصدر، أن "القوة توغلت لمسافة أكثر من 20 كيلومترًا قبل أن تعثر على مضافتين لتنظيم داعش، وتقوم بتدميرهما، بالإضافة إلى ضبط مركبة حمل كانت تُستغل من قبل الخلايا النائمة في التنقل بين المضافات".

وأشار إلى أن "الواجب انتهى بعد تنفيذ كافة الأهداف المرسومة له، وبدأت القوة بالانسحاب، لافتًا إلى أن العملية جرت بناءً على معلومات استخبارية محددة".