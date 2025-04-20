الأخبار

اتحاد نقابات العمال يعقد مؤتمره التأسيسي ويؤكد التزامه بالدفاع عن حقوق الطبقة العاملة


 

عقد الاتحاد العام لنقابات العمال في جمهورية العراق، مؤتمره التأسيسي الأول، وذلك في نادي الصيد بالعاصمة بغداد، بمشاركة واسعة من أعضاء الاتحاد وحضور رسمي، فيما أكد أعضاؤه التزام الاتحاد بالدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، حيث ذكر رئيس الاتحاد حسن علي عبد الكريم في جمهورية العراق للوكالة الرسمية، "تأسس اتحادنا في عام 2025، وهو جزء من المنظومة النقابية العراقية التي تعمل بموجب القانون والدستور، ويهدف إلى الدفاع عن حقوق العمال، وتقديم الحلول لمشاكلهم، فضلاً عن تطوير مهاراتهم من خلال فتح ورش تدريبية متخصصة".

كما أوضح، أن "الاتحاد يواصل جهوده لافتتاح فروع في مختلف المحافظات العراقية لتقديم الخدمة المباشرة للعمال، انسجاماً مع مبادئ الحرية النقابية التي أقرها القانون رقم 87 لسنة 1948 المعدل عام 2017".

وفي معرض رده على سؤال بشأن التنسيق مع الجامعات والمعامل، أشار عبد الكريم إلى أن "الاتحاد افتتح بالفعل ورشاً تدريبية في عدد من المجالات، وسيعمل، بعد المؤتمر التأسيسي، على توسيع التعاون مع المؤسسات التعليمية والإنتاجية بما يسهم في تطوير قدرات العمال ورفع كفاءاتهم".

بالمقابل، قال رئيس مجلس محافظة الديوانية، محمد شخير الغانمي،"حضرنا المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد نقابات العمال تلبية لدعوة رسمية".

وأضاف، أن "الطبقة العمالية تستحق دعماً واسعاً على مختلف المستويات، خصوصاً ما يتعلق بالضمان الصحي، والحقوق التقاعدية، وقطع الأراضي السكنية"، مؤكداً أن "مجلس محافظة الديوانية ينسق بشكل مكثف مع الاتحاد، وسنواصل دعمنا الكامل للعمال في المحافظة".

وأشار إلى أن "الديوانية تشهد مشاريع استثمارية كبيرة في قطاعات الطاقة والإسكان والبنى التحتية، ما يخلق فرصاً واسعة لليد العاملة المحلية"، مبيناً أن "المحافظة أصدرت قراراً يلزم الدوائر المحلية بمنح الأولوية لأبناء المحافظة في فرص العمل، وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية".

وفي ذات الصدد، قال كريم التميمي، نقيب المعلمين العراقيين في فرع الكرخ ببغداد في حديثه للوكالة، إن "نقابة المعلمين تدعم جميع النقابات والاتحادات التي نص عليها الدستور، ونشارك اليوم تضامناً مع اتحاد نقابات العمال في مؤتمره التأسيسي".

وأضاف، "العمال في العراق، لا سيما في القطاع الخاص، من أكثر الشرائح التي تعرضت للتهميش، وهم بحاجة ماسة إلى مظلة نقابية فاعلة تدافع عن حقوقهم، وتساعدهم على نيل مستحقاتهم من ضمانات اجتماعية ورواتب تقاعدية".

فيما أكد محمود السعدون، مدير إحدى الشركات القابضة السعودية العاملة في العراق، في حديثه للوكالة الرسمية، أن "الشركة تدعم فئة العمال، وتعمل على تمكينهم من خلال تقديم الخبرات وتوفير بيئة آمنة للعمل".

وأضاف، "نبارك للقائمين على هذا المؤتمر، ونؤكد استعدادنا لتقديم الدعم والخبرة في مجالات النفط والغاز، وتمكين الكوادر العراقية، لا سيما أصحاب الكفاءات الذين أثبتوا إمكانيات عالية في الميدان"، وختم بالقول: "العمال يمثلون عصب الحياة الاقتصادية، ويجب أن يحظوا بالرعاية والدعم من الدولة والقطاع الخاص على حد سواء".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس الجمهورية : ضرورة أن يكون عمل البرلمان منصة للتقارب والحوار بين الأطراف
أول صورة لاحمد العلواني بعد اطلاق سراحه
وزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان تعزيز التعاون الثنائي
اتحاد نقابات العمال يعقد مؤتمره التأسيسي ويؤكد التزامه بالدفاع عن حقوق الطبقة العاملة
القصة الكاملة لمقتل رجل أعمال عراقي في تركيا
المجلس الأعلى للشباب يطلق حملة لزراعة 1000 شجرة في ميسان
اعتقال سارق صيرفة بعد مطاردته في نهر دجلة بصلاح الدين
السوداني ووكيل أمين عام الأمم المتحدة يبحثان مجالات التعاون
اطلاق سراح أحمد العلواني
وزير الصناعة: المدينة الصناعية بالنجف الأشرف أُسست وفق معايير بيئية حديثة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك