الأخبار

القصة الكاملة لمقتل رجل أعمال عراقي في تركيا


كشفت السلطات الأمنية، عن القصة الكاملة لمقتل رجل أعمال عراقي في مدينة إسطنبول التركية.

ونقلت وسائل إعلامية عن مصدر امني قوله ان "رجل أعمال من أهالي النجف قتل في مدينة إسطنبول التركية"، مبينا ان "زوجة القتيل أدلت حينها بشهادة تفيد بأن زوجها قتل على يد عصابة سورية الجنسية، وذلك بعد أن كان يحمل مبلغا يصل الى المليون دولار وكان ينوي شراء أحد العقارات المهمة في تركيا".

وأضاف المصدر أن "ذوي القتيل قاموا بتحريك شكوى ضد زوجته أمام شعبة المكافحة، بناء على توجيه من مجلس القضاء الأعلى لفك لغز الجريمة، وعليه تم إصدار أمر قبض ضد الزوجة، لكنها هربت خارج العراق"، لافتا الى ان "زوجة رجل الأعمال عادت إلى العراق في الأيام الأخيرة وتم تفعيل مذكرة قبض بحقها لتعتقلها القوات العراقية فور وصولها إلى مطار بغداد الدولي".

وتابع المصدر أن "التحقيقات كشفت أن الجريمة ارتكبت على يد زوجة القتيل بمساعدة عشيق لها عراقي الجنسية، وذلك في شقتهم بمدينة إسطنبول عام 2020".

وعثرت الشرطة التركية عام 2020 على جثة رجل أعمال عراقي كان قد قتل ورميت جثته في غابات "شاتالجا" قرب إسطنبول، بحسب ما ذكرته حينها صحيفة "حرييت" التركية.

وأوضحت الصحيفة أن "رجل الأعمال العراقي ماجد كريم، جاء إلى تركيا قادما من النجف بقصد الاستثمار عبر شراء شقق سكنية في ثلاثة أحياء باسطنبول، ولكنه اختفى منذ أربعة أشهر وسط ظروف غامضة".

وحينها بدأت الشرطة التركية تحقيقاتها في الحادثة بعد أن قدمت عائلة الضحية بلاغا باختفائه وأظهرت تلك التحقيقات بحسب الصحيفة أن الضحية كان قد تواصل قبل اختفائه مع عدد من الأشخاص بقصد الاستفسار عن شراء الشقق في إسطنبول واجتمع مع شخص سوري في مقهى بإسنيورت من أجل إجراءات عمليات الشراء.

ومن خلال كاميرات المراقبة تمكنت الشرطة من تتبع حركة الشاب السوري وإلقاء القبض عليه مع أربعة أجانب آخرين ضالعين بقتل الرجل وفق ما أفادت به حينها التحقيقات التركية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس الجمهورية : ضرورة أن يكون عمل البرلمان منصة للتقارب والحوار بين الأطراف
أول صورة لاحمد العلواني بعد اطلاق سراحه
وزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان تعزيز التعاون الثنائي
اتحاد نقابات العمال يعقد مؤتمره التأسيسي ويؤكد التزامه بالدفاع عن حقوق الطبقة العاملة
القصة الكاملة لمقتل رجل أعمال عراقي في تركيا
المجلس الأعلى للشباب يطلق حملة لزراعة 1000 شجرة في ميسان
اعتقال سارق صيرفة بعد مطاردته في نهر دجلة بصلاح الدين
السوداني ووكيل أمين عام الأمم المتحدة يبحثان مجالات التعاون
اطلاق سراح أحمد العلواني
وزير الصناعة: المدينة الصناعية بالنجف الأشرف أُسست وفق معايير بيئية حديثة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك