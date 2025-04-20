المجلس الأعلى للشباب يطلق حملة لزراعة 1000 شجرة في ميسان

أعلن المجلس الأعلى للشباب في محافظة ميسان اليوم الأحد، إطلاق حملة لزراعة 1000 شجرة ضمن حملة وطنية للتشجير في المناطق السكنية المستحدثة والأبنية المدرسية الجديدة، حيث ذكر منسق الحملة الوطنية أحمد جودة لوكالة الأنباء العراقية (واع) :إن "المجلس الأعلى للشباب اطلق حملته الربيعية في ميسان لزراعة 1000شجرة لمواجهة المتغيرات المناخية َوزيادة المساحات الخضراء في مناطق مختلف من المحافظة، ضمن مشروعه الوطني الأخضر"، مشيرًا الى ان "الحملة ستسمر لأيام عدة بالتنسيق والتعاون مع شعبة الحدائق والمتنزهات في المحافظة والتي بدورها حددت الأماكن والمناطق المستهدفة للزراعة وتعزيز المساحات الخضراء". وأكد جودة أن "الحملة تضمنت زراعة الشتلات والأشجار الظلية الدائمة الخضراء، لاسيما في المناطق السكنية المستحدثة والأبنية المدرسية الجديدة، بمساهمة العديد من مؤسسات الدولة، وإن الحملة أيضا أخذت على عاتقها التثقيف الإعلامي للتعريف بأهمية "المشروع الأخضر"، وأهميتة في تحسين المناخ".



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