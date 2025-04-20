اعتقال سارق صيرفة بعد مطاردته في نهر دجلة بصلاح الدين

أعلنت قيادة شرطة صلاح الدين، اليوم الأحد، اعتقال متهم ضمن عصابة سرقت مكتب صرافة مالية في المحافظة بعد مطاردته وقفزه في نهر دجلة.

وقالت القيادة في بيان إن "جريمة سرقة وقعت لمكتب صرافة الوسيط في محافظة صلاح الدين، وبعد جهد أمني واستخباري متواصل اتسم بالدقة والمهنية لملاحقة كافة أفراد العصابة التي ارتكبت تم ملاحقة المتهم (ض. غ. خ) ومطاردته من قبل قيادة شرطة محافظة صلاح الدين - فريق العمل وتطويقه".

وأضافت أن "المتهم تمكن من القفز في نهر دجلة للهرب، وبإسناد من مفارز النجدة النهرية تم القبض عليه داخل النهر وبناء على اعترافاته وبدلالته تم ضبط باقي مبلغ جريمة السرقة"، مؤكدة "اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقه تحت إشراف القضاء لينال جزاءه العادل".