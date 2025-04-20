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محافظة كركوك تطلق حملة لغلق المجازر العشوائية للحد من الحمى النزفية


أعلنت قائممقامية محافظة كركوك اليوم الأحد عن غلق عدد من المجازر غير المرخصة لمنع انتشار مرض الحمى النزفية في المحافظة، فقد ذكر قائممقام قضاء كركوك فلاح خليل إن الحملة تمت بالتنسيق مع قيادة شرطة محافظة كركوك والقوات الساندة لها وكذلك قوات إزالة التجاوزات واستهدفت المجازر العشوائية التي لا تلتزم بالمعايير الصحية والفنية المنصوص عليها، وذلك بعد استحصال موافقة قاضي التحقيق، كون إيواء الحيوانات داخل الأحياء السكنية مخالفا للقوانين المعمول بها.

كما تم التنسيق مع الجهات ذات الصلة مثل مديرية بلدية كركوك والمستشفى البيطري التعليمي في كركوك ورئاسة صحة كركوك لضمان تنفيذ الإجراءات القانونية بالشكل الصحيح وأسفرت الحملة عن غلق العديد من المجازر المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها.

وأكد أن الحملة مستمرة في باقي المناطق وأن الهدف الأساسي منها هو المحافظة على البيئة السكنية والصحة العامة وحماية المواطنين من الأمراض المحتملة الناجمة عن هذه الأنشطة غير القانونية.

كما تابع أن الحملة جاءت استنادا إلى قانون الصحة الحيوانية رقم 32 لسنة 2013  وقانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 والقرار رقم 296 لسنة 1990 المعدل والقرار رقم 1107 لسنة 1983 والقرار رقم 154 لسنة 2001  بالإضافة إلى القرارات والتعليمات الخاصة بمنع ظاهرة الجزر العشوائي وفي إطار الجهود المبذولة لحماية الصحة العامة ومنع تفشي الأمراض ذات المنشأ الحيواني.

في ذات الصدد، أكدت وزارة الصحة  يوم السبت صحة المعلومات  بشأن تسجيل حالتي وفاة بمرض الحمى النزفية في محافظة كركوك فيما كشفت عن تسجيل 14 اصابة في محافظات مختلفة، إذ ذكر المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صوتي عممه على وسائل الإعلام إن آخر موقف للحمى النزفية بحالات الاصابة منذ بداية العام الحالي بلغت 14 حالة مؤكدة، إضافة الى تسجيل حالتي وفاة.

كما اشار، إلى أن حالة الوفاة الثانية وقعت في كركوك صباح اليوم والاولى لمنتسب في وزارة الصحة في كركوك ايضا موضحا ان ذي قار سجلت 6 إصابات، فيما سجلت كركوك 4 اما نينوى والمثنى والبصرة والرصافة في بغداد فقد سجلت حالة اصابة واحدة لكل منها.

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محافظة كركوك تطلق حملة لغلق المجازر العشوائية للحد من الحمى النزفية
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