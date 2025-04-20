اللجنة العليا لتطوير التعليم العالي تعلن عن برنامج سنوي لابتعاث الطلبة إلى الخارج

أعلنت اللجنة العليا لتطوير التعليم العالي في العراق اليوم الأحد، عن إطلاق برنامج ابتعاث جديد يستهدف إرسال ألف طالب سنويا إلى الجامعات العالمية داعية الطلبة إلى زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على شروط التقديم، فقد أكد نائب مدير مكتب رئيس الوزراء علي رزوقي أن اللجنة العليا لتطوير التعليم العالي ترتبط إداريا بمكتب رئيس الوزراء وتخضع لإشراف مباشر منه فيما يتولى إدارتها المدير التنفيذي حامد خلف وأوضح أن رئيس الوزراء وجه بإعادة تفعيل برنامج الابتعاث وتم تأمين التمويل اللازم لابتعاث خمسة آلاف طالب بواقع ألف طالب في كل عام.

كما بيّن أن أكثر من 2600 طالب وطالبة قدموا هذا العام، وتمكن عدد كبير منهم من استيفاء شروط الابتعاث وأن اللجنة حاليا في مرحلة المقابلات النهائية لاختيار ألف مرشح سيتم ابتعاثهم قريبا.

وفي ختام تصريحه وجه رزوقي دعوة إلى جميع الطلبة الراغبين بالابتعاث إلى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة العليا لتطوير التعليم العالي مشددا على أن من يستوفي الشروط سيمنح فرصة الابتعاث إلى أرقى الجامعات العالمية لمواصلة دراسته العليا في الماجستير أو الدكتوراه.