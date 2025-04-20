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شركة الموانئ تحدّد موعد استكمال مشاريع ميناء الفاو والتعاقد مع الشريك المشغل


 

صرّح مدير عام شركة الموانئ العراقية، فرحان الفرطوسي، اليوم الأحد، بأن مشاريع ميناء الفاو الكبير ستُستكمل بنسبة 100% بحلول نهاية العام الجاري، مشيراً الى أن العمل يسير بالتوازي مع مسار آخر يتمثل برسم سياسة توسعية للميناء، إذ ذكر الفرطوسي للوكالة الرسمية، إن "شركة الموانئ تعمل أيضاً على إنهاء ملف التعاقد مع الشركاء في إدارة وتشغيل ميناء الفاو"، مبينا أن "الإعلان عن الشريك الرسمي في الإدارة والتشغيل سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك ضمن توجه مزدوج يضمن التكامل بين الإدارة والتشغيل".

وأضاف أن "المشروع يشهد اهتماماً دولياً وإقليمياً كبيراً، كونه يمثل بوابة جديدة لسلسلة إمداد عالمية ستُحوَّل من خلالها مسارات اللوجستيات عبر المشروع الاقتصادي الجديد للعراق، الممتد من ميناء الفاو صعوداً إلى أوروبا والبحر المتوسط عبر طريق التنمية".

وشدد الفرطوسي على أن "ميناء الفاو لم يعد مشروعاً بسيطاً أو إقليمياً، بل أصبح مشروعاً دولياً استراتيجياً من شأنه أن يُحدث تغييراً في سلاسل الإنتاج العالمية"، موضحا أن "هذا الاهتمام العالمي يعكس أهمية الاستثمار في المشروع، وسط سعي دولي واسع نحو استثمارات قوية وعوائد اقتصادية ملموسة".

فيما لفت الى أن "البيئة الاستثمارية في العراق أصبحت جاذبة، مما يدفع العديد من الدول إلى زيارة العراق بهدف الدخول في استثمارات ناجحة، خاصة في ظل وضوح السياسة التسويقية والاقتصادية التي ترسمها الحكومة العراقية لمشاريعها الاستراتيجية الكبرى".

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شركة الموانئ تحدّد موعد استكمال مشاريع ميناء الفاو والتعاقد مع الشريك المشغل
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