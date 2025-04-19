رئيس الجمهورية يهنئ المسيحيين بعيد القيامة

هنأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد المسيحيين بعيد القيامة متمنيا لهم ولعوائلهم السلام والخير والمحبة، داعيا الى أهمية إدامة التعايش السلمي في ظل الدستور الضامن للمساواة والعدالة لجميع المواطنين.

وذكر بيان للرئاسة ان رئيس الجمهورية حضر، مساء اليوم، قداس عيد القيامة المجيد في كنيسة سيدة النجاة ببغداد، بحضور الأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني، ووزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو.

و أشاد المطران مار أفرام يوسف عبا رئيس أساقفة أبرشية بغداد وتوابعها للسريان الكاثوليك بحضور رئيس الجمهورية القداس، مثمنا حرصه كحامٍ للدستور على رعاية ودعم جميع الطوائف والأديان في البلاد وبما يرسخ التعايش السلمي والتآخي والتكاتف بين جميع مكونات المجتمع العراقي.