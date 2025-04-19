متحف الكفيل للنفائس والمخطوطات في كربلاء يستقبل وفدا روسيا ضم خبراء ومتخصيين في مجال الآثار

استقبل متحف الكفيل للنفائس والمخطوطات في العتبة العبّاسية المقدّسة، وفدًا روسيًا ضمّ خبراء ومتخصّصين في مجال الآثار.

وقال معاون رئيس قسم المتحف الدكتور شوقي الموسوي، "استقبلنا وفدًا روسيًا متخصّصًا في مجال الآثار، وقد أجرى جولةً متكاملة في مرافق المتحف"، مؤكّدًا، إنه "أشاد بطرائق التوثيق، والعرض، والخزن، التي يتّبعها المتحف؛ للحفاظ على مقتنياته".

وأضاف، أن "متحف الكفيل منفتحٌ على متاحف العالم، وسيكون هناك تعاون وثيق على صعيد التدريب والتأهيل، وتبادل الخبرات مع متحف الإرميتاج الدولي في المستقبل.