الشيخ قيس الخزعلي بشأن حضور الجولاني إلى العراق: قد يتم اعتقاله ويجب الالتزام بقرارات القضاء

أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم السبت، أن حضور رئيس النظام السوري الحالي أبو محمد الجولاني إلى العراق قد يؤدي إلى تداعيات إذا تمَّ تطبيقُ القانون واعتقاله.

وقال الشيخ الخزعلي في تدوينة إن"وجود علاقات بين البلدين الشقيقين، العراق وسوريا، أمرٌ ضروري، وفيه مصلحة مُشتركة، إلَّا أنَّ حضور رئيس النظام السوري الحالي إلى العراق يُعد سابقًا لأوانه، لأنَّه قد يؤدي إلى تداعيات إذا تمَّ تطبيقُ القانون واعتقاله من قِبَل القوات الأمنيَّة، نظراً لوجود مذكرة اعتقال نافذة بحقه".

وأضاف، أنه"على ضوء ذلك، وعملاً بمبدأ فصل السُلطات، يجب الالتزام بقرارات القضاء العراقيِّ واحترامها من الجميع".