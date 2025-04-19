بالوثائق.. نائب يشكو الجولاني للقضاء: أدين بقتل العراقيين وإدارته للعمليات الانتحارية

تقدم رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، بشكوى إلى رئيس جهاز الإدعاء العام فيما يتعلق بجرائم المدعو (أحمد حسين الشرع) أبو محمد الجولاني، مطالبا الإدعاء العام إتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وذكر مكتب الساعدي في بيان أنه"بحسب الأدلة التي تحصل عليها النائب سعود الساعدي والتي تدين المجرم الجولاني تقدم الساعدي بطلبه هذا إلى الإدعاء العام ، وجاء في كتاب النائب(سبق وأن تمت مفاتحة وزارة الداخلية بموجب كتابنا رقم (1303) في 7/1/2025 الذي تضمن تزويدنا بالمعلومات بشأن القضايا والإخبارات المسجلة ضد الإرهابي أبو محمد الجولاني) وفي جوابها على كتاب الساعدي أرسلت وزارة الداخلية مرفقات تتضمن الجرائم والتقارير والصور التي تثبت إجرام هذا الشخص بحق أبناء الشعب العراقي واستخدامه اسما مزورا وفقا لكتاب وكالة الاستخبارات و التحقيقات الاتحادية رقم (3904) في 17/3/2025 ".

وأضاف، أنه"بناء على ماتقدم طالب الساعدي جهاز الإدعاء العام باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحق الشخص المذكور أعلاه وبما أن الجرائم لاتسقط بالتقادم وأن المدعو الجولاني كان يدير مسؤول العمليات الخاصة أثناء وجوده على أراضي العراق مع تنظيم القاعدة الإرهابي ومع جبهة النصرة الإرهابية".

وأشار إلى"حصوله على أدلة تدين الجولاني بقتل العراقيين وإدارته لعمليات التفجير الانتحارية".