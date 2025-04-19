السوداني والعامري يؤكدان على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، اليوم السبت (19 نيسان 2025)، على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، إن الاخير "التقى العامري وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلاد وأهمية دعم الحكومة في إتمام برنامجها لتحقيق التنمية، من خلال تعزيز التنسيق والتعاون بين جميع القوى الوطنية لترسيخ الأمن والاستقرار في العراق".

وشهد اللقاء، وفقا للبيان، "التأكيد على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، لتكون المعبر الحقيقي عن إرادة وتطلعات الشعب العراقي".