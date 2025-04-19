حريق كبير في منطقة الغزالية

توجهت فرق الدفاع المدني باستنفار تام، اليوم السبت (19 نيسان 2025)، لإخماد حريق اندلع داخل إحدى الجمعيات التجارية في منطقة الغزالية، حيث التهمت النيران مجموعة من المحال المتلاصقة مع بعضها.

وأبلغ مصدر محلي ، أنه "وسط تصاعد ألسنة اللهب، بذلت الفرق جهودا مكثفة للسيطرة على الحريق ومنع امتداده في المنطقة الواقعة غربي العاصمة بغداد".

وأضاف، أن "عمليات التبريد والبحث داخل الموقع تواصلت للتأكد من خلوه من أي إصابات".