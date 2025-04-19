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وزارة المالية تنفي إصدارها كتابًا يخص ترشيح مدير جديد لهيئة الجمارك


 

نفت وزارة المالية، اليوم السبت، إصدارها كتابًا يخص ترشيح مدير جديد لهيئة الجمارك، حيث ذكر بيان للوزارة، أن "وزارة المالية نفت صحة صدور الكتاب المنسوب إليها والمتداول في وسائل التواصل الاجتماعي"، مؤكدة، أن "الكتاب مزور بالكامل ولم يصدر عن الوزارة".

فيما دعت الوزارة الرأي العام ورواد مواقع التواصل والإعلاميين إلى توخي الدقة والحذر عند تداول الأخبار، والاعتماد على المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة كمصدر وحيد للمعلومات".

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وزارة المالية تنفي إصدارها كتابًا يخص ترشيح مدير جديد لهيئة الجمارك
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