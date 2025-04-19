وزير التعليم العالي: عدد البحوث العلمية بلغ أكثر من 185 ألف بحث

صرّح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم السبت، بأن نسبة تنفيذ البرنامج الحكومي بلغت 95% حتى الآن، مؤكدًا أن عدد البحوث العلمية المسجلة في تاريخ الوزارة بلغ أكثر 185 ألف بحث ضمن التصنيفات العالمية، موضحًا أن ثلثي هذا العدد تحقق خلال السنتين الأخيرتين.

وفي ذات الصدد، أطلقت جامعة العين العراقية النسخة الخامسة من جائزة الباحث الأكاديمي العراقي، والتي تهدف إلى دعم وتقدير الجهود البحثية في العراق، إذ أشارت الجامعة إلى تكريم 77 باحثاً عراقياً ضمن الجائزة، موزعين على فئتين: فئة الباحث المتميز، والتي فاز بها 48 باحثاً، وفئة الباحث الأول على الجامعات العراقية، التي نالها 29 باحثاً.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، في كلمة له خلال احتفالية توزيع جوائز جامعة العين العراقية في عدد من المجالات العلمية والبحثية، بمشاركة مؤسسة السفير العالمية للبحث العلمي، وبحضور رؤساء الجامعات وممثلي بعض المؤسسات التعليمية العالمية، فضلًا عن عدد من الأكاديميين والمختصين في مجال البحث العلمي، حضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في آفاق هذه الملتقيات المهمة التي تعزز مكانة الباحث الأكاديمي ومسؤولياته، لا مناص من تكثيف الجهود وتكاملها بهدف ترسيخ الشواخص الاستراتيجية المسؤولة عن تنمية البحث العلمي، وفق رؤية تنطلق من ميدان الواقع العلمي وتنتهي به".

وأضاف أنه "في ضوء حجم الاحتياجات التنموية والصناعية والاقتصادية، يجد الباحث العلمي العراقي نفسه في مواجهة تحديات تفرض عليه تحويل المشكلات إلى بيئة حلول علمية منجزة، وعلى هذا الأساس، لا يمكن الحديث عن تنمية علمية واسعة النطاق في مؤسساتنا دون الإسهام في تنمية البيئة البحثية في جامعاتنا، ومنحها ما تستحقه من اهتمام يتناسب مع خصوصيتها وكفاءتها الإبداعية التي تسهم في رسم وتنفيذ الإنجازات التنموية الشاملة".

وأشار إلى أن "هذا المحفل يسلط الضوء على الأهمية المباشرة للبحث العلمي، بوصفه أحد المرتكزات الأساسية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي تبذل أقصى الجهود والإمكانات لاستحصال أفضل النتائج وأجود المخرجات العلمية والأكاديمية".

كما وجّه وزير التعليم دعوة للجامعات الأهلية، قائلاً: "ينبغي على كل جامعة أهلية أن تسلك هذا المسار من أجل تحقيق إضافة نوعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، مبينًا أن "جامعة العين، وكذلك بعض الجامعات الأخرى، اتخذت مسار البحث العلمي، ولعل هذا المسار كان الأساس في تنفيذ وتحقيق أكثر من 95% من المخطط له ضمن البرنامج الحكومي منذ تسلمنا المسؤولية الوزارية".

وأكد العبودي أن "نسبة تنفيذ البرنامج الحكومي حتى الآن بلغت 95%، وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أولى الوزارات في تنفيذ هذا البرنامج"، منوهًا بأن "الاهتمام بالبحث العلمي كان ولا يزال حجر الزاوية في أداء وزارتنا ومؤسساتها، وهو الهوية التي تهيمن على مساحات عمل الجامعات وكلياتها وأقسامها".

وأضاف أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعتمد هذا المسار، وقد استدعى ذلك منها إطلاق ورعاية العديد من الفعاليات والجوائز المرتبطة بالبحث العلمي، منها جائزة مطوري الذكاء الاصطناعي، بهدف تشجيع الابتكار والتفوق في مجالات الكشف العلمي، ومبادرة جائزة البحث العلمي العربي بالتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية".

ولفت إلى أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعاتها قد حققت إنجازًا مهمًا في مجال التأثير والمشاركة والإسهام في ميدان البحث العلمي، وذلك ضمن مسارين متوازيين: أولًا، الارتقاء بواقع النشر العالمي للبحوث، والتي تقترب أعدادها الموثقة من 180,000 بحث تخصصي كتبها باحثون عراقيون في جامعاتنا، التي تعمل باستمرار على تعزيز حضورها وتميزها في المنصات والتصنيفات الدولية"، مؤكدًا "وجود أكثر من 185,000 بحث علمي في تاريخ وزارة التعليم العالي ضمن التصنيفات العالمية، وقد أُنجز ثلثا هذا العدد خلال السنتين الأخيرتين".

وتابع "أما المسار الثاني فهو الخدمة المباشرة للمجتمع، من خلال التفاعل مع قضاياه ومتغيراته وتحدياته، بما يحقق استجابة واعية لأهداف التنمية المستدامة، ومنها التعليم الجيد، والصحة الجيدة، والشراكات المنتجة".

بالمقابل، قال رئيس جامعة العين العراقية، حيدر عبد الأمير مرهون، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "انطلقت اليوم نسخة جديدة من جائزة جامعة العين العراقية للباحث الأكاديمي العراقي،" مبيناً أن "هذه الجائزة، التي تقام بنسختها الخامسة، شهدت عبر السنوات تطوراً في معاييرها، لتشمل وتقيم أداء الباحث الأكاديمي العراقي بشكل أكثر دقة وشمولاً."

وأضاف أن "النسخة السابقة في عام 2024 كانت برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، وبمشاركة مؤسسة السفير العالمية، التي تعد من المؤسسات الرائدة عالمياً في مجال النشر البحثي الأكاديمي، أما نسخة هذا العام 2025، فقد أُقيمت برعاية وحضور وزير التعليم العالي، إضافةً إلى رؤساء عدد من الجامعات العراقية."

وأشار إلى أن "هناك نوعين من الجوائز، الأولى جائزة الباحث المتميز، وقد فاز بها 48 باحثاً أكاديمياً عراقياً من مختلف الجامعات، والثانية خُصصت للباحثين الأوائل على الجامعات العراقية، حيث فاز بها 29 باحثاً أكاديمياً."

وأكد مرهون أن "جامعة العين ملتزمة سنوياً بتكريم الباحثين الذين كان لهم دور كبير في تطوير الأداء البحثي في العراق" ، مضيفاً: "مستمرون بإطلاق نسخ متعددة من هذه الجائزة، وملتزمون بكافة الإجراءات العلمية الحديثة داخل جامعة العين العراقية."