وزارة العمل تحدّد آلية جديدة لاستقدام العمالة الأجنبية بالاختصاصات الطبية

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، آلية جديدة لاستقدام العمالة الأجنبية بالاختصاصات الطبية، فيما أكدت تقييد استقدام كل 20 عاملاً أجنبياً بتشغيل 80 عراقياً، إذ ذكر المتحدث باسم وزارة العمل حسن خوام للوكالة الرسمية، إن "دائرة العمل والتدريب المهني ركزت على تنفيذ بنود قانون العمل رقم 37 سنة 2015"، لافتاً إلى أن "الوزارة طلبت خلال الاجتماع الذي عقد بين مستشار رئيس الوزراء للشؤون الصحية والمدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني، بأن يتم استقدام الاختصاصات الطبية النادرة، وكذلك بما يتعلق بالتمريض من الممرضين الماهرين الذين لديهم اختصاصات نادرة".

كما أضاف أن "الوزارة طلبت أيضاً أن ينفذ فقرة مقابل كل 20 شخصاً يتم استقدامه يقابله 80 شخصاً عراقياً، من أجل تشغيل اليد العراقية العاملة ومحاربة البطالة بتوفير فرص العمل للشباب العاطلين"، مبيناً أن "أحد فقرات البرنامج الحكومي هي توفير فرص العمل والقضاء على البطالة".