الأخبار

وزارة العمل تحدّد آلية جديدة لاستقدام العمالة الأجنبية بالاختصاصات الطبية


حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، آلية جديدة لاستقدام العمالة الأجنبية بالاختصاصات الطبية، فيما أكدت تقييد استقدام كل 20 عاملاً أجنبياً بتشغيل 80 عراقياً، إذ ذكر المتحدث باسم وزارة العمل حسن خوام للوكالة الرسمية، إن "دائرة العمل والتدريب المهني ركزت على تنفيذ بنود قانون العمل رقم 37 سنة 2015"، لافتاً إلى أن "الوزارة طلبت خلال الاجتماع الذي عقد بين مستشار رئيس الوزراء للشؤون الصحية والمدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني، بأن يتم استقدام الاختصاصات الطبية النادرة، وكذلك بما يتعلق بالتمريض من الممرضين الماهرين الذين لديهم اختصاصات نادرة".

كما أضاف أن "الوزارة طلبت أيضاً أن ينفذ فقرة مقابل كل 20 شخصاً يتم استقدامه يقابله 80 شخصاً عراقياً، من أجل تشغيل اليد العراقية العاملة ومحاربة البطالة بتوفير فرص العمل للشباب العاطلين"، مبيناً أن "أحد فقرات البرنامج الحكومي هي توفير فرص العمل والقضاء على البطالة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة العمل تحدّد آلية جديدة لاستقدام العمالة الأجنبية بالاختصاصات الطبية
وزيرة الاتصالات تبحث مع نظيرها العماني مشاريع الترانزيت والتحول الرقمي
وزير الصناعة يلتقي محافظ كربلاء ويطلقان مذكرات تفاهم لمشاريع استراتيجية في كربلاء
الداخلية: حملة ممنهجة في بعض مواقع التواصل لاعادة نشر مقاطع لحوادث سابقة
الشيخ جلال الدين الصغير : هل ستنفجر براكين المنطقة؟ كيف نتصرف في ازمات ما قبل الظهور الشريف؟ ماذا يفعل الجولاني في بيتنا؟
محافظة بغداد تنفذ حملة خدمية كبرى لتبليط مناطق عدة
وزارة الصناعة والمعادن: إفتتاح معامل جديدة لدعم الكهرباء وتوفير الكاميرات الحرارية
وزارة العمل: استرداد 9 مليارات دينار من المتجاوزين على رواتب الحماية
إحباط إدخال أكثر من 7 الاف حبة مخدرة في منفذ الشلامجة
مديرية مرور كربلاء تعلن تفعيل رادارات تحديد السرعة لضبط المخالفات
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك