وزيرة الاتصالات تبحث مع نظيرها العماني مشاريع الترانزيت والتحول الرقمي

بحثت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، اليوم السبت، مع وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العُماني، سعيد بن حمود المعولي، الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والأتمتة، حيث ذكر بيان لوزارة الاتصالات، أن "وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، استقبلت وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العُماني، سعيد بن حمود المعولي، والوفد المرافق له، في العاصمة بغداد".

وأشار إلى أنه "جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك، لاسيما في مجالات الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتبادل الخبرات الفنية، بما يواكب التطورات العالمية المتسارعة، ويسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".

وتابع: "كما تناول الجانبان عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها مشاريع الترانزيت، والتحول الرقمي، والأتمتة، بما يعزز من كفاءة البنى التحتية للاتصالات ويخدم المصالح المشتركة".

كما أضاف البيان أن "هذا اللقاء يأتي في سياق رؤية استراتيجية تنتهجها وزارة الاتصالات العراقية لتوسيع مجالات التعاون الإقليمي، وتوفير خدمات اتصالات وتقنية متطورة، تعكس عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين".