وزير الصناعة يلتقي محافظ كربلاء ويطلقان مذكرات تفاهم لمشاريع استراتيجية في كربلاء

صرّحت وزارة الصناعة والمعادن اليوم السبت بإطلاق مذكرات تفاهم لتنفيذ مشاريع إستراتيجية كبرى في المنطقه، حيث افادت الوزارة في بيان، أن وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم أجرى زيارته الأولى إلى محافظة كربلاء المقدسة، لغرض متابعة سير العمل في المشاريع الصناعية الجاري تنفيذها في المحافظة وإطلاق مذكرات تفاهم لتنفيذ مشاريع إستراتيجية كبرى في مدينة كربلاء الصناعية ، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم وتطوير القطاع الصناعي في مختلف المحافظات.

وأضاف، التقى الوزير خلال الزيارة مع محافظ كربلاء المقدسة المهندس نصيف جاسم الخطابي، حيث جرى بحث آليات دعم المشاريع المحلية في المحافظة وتعزيز التعاون بين الوزارة والحكومة المحلية للنهوض بالواقع الصناعي للمحافظة.

فيما أكد النجم على أهمية محافظة كربلاء كمركز صناعي واعد، مشيرا إلى أن المدينة الصناعية في كربلاء تمثل أحد المشاريع الإستراتيجية التي تحرص الوزارة على متابعتها بشكل مباشر ، لما لها من دور كبير في تنشيط الإقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل ، مبديا استعداد الوزارة لتوسيع آفاق التعاون مع المحافظة بما يخدم مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.