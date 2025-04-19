الداخلية: حملة ممنهجة في بعض مواقع التواصل لاعادة نشر مقاطع لحوادث سابقة

أكدت وزارة الداخلية، وجود حملة ممنهجة في بعض مواقع التواصل الإجتماعي لإعادة نشر مقاطع فيديو لأحداث سابقة.

وذكرت الوزارة في بيان،أنه "من خلال الرصد والمتابعة الدقيقة، لاحظنا ان هناك حملة ممنهجة في بعض مواقع التواصل الإجتماعي لإعادة نشر مقاطع فيديو حول أحداث وحوادث حصلت في أوقات سابقة، وقد اتخذت في حينها الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الجهات المختصة في وزارة الداخلية ".

وأضافت، انها "تحتفظ بحقها القانوني ضد كل من يروج او يحاول ايهام الرأي العام بوقوع حوادث حصلت سابقا لغايات وإسباب معروفة "، مؤكدة أن "المتلقي العراقي لديه الثقافة الكافية لمعرفة وتمييز هذه التصرفات غير القانونية"