محافظة بغداد تنفذ حملة خدمية كبرى لتبليط مناطق عدة

أعلنت محافظة بغداد، اليوم الجمعة، تنفيذ حملة خدمية كبرى لتبليط مناطق عدة ليلاً ونهاراً، إذ ذكر بيان للمحافظة، أنه "تنفيذاً لتوجيهات محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، تواصل محافظة بغداد تنفيذ حملة خدمية واسعة لتبليط عدد من الطرق والأحياء في العاصمة، ضمن خطة تهدف إلى تحسين الواقع الخدمي وتعزيز البنى التحتية، وبوتيرة عمل مستمرة على مدار الساعة".

وأوضح أن "الحملة، شملت عدداً من المناطق، حيث أنجزت بلدية المحمودية أعمال تبليط الشوارع المتبقية في حيّ الرسول، فيما تواصل مديرية طرق وجسور محافظة بغداد أعمال إكساء ممر الذهاب لطريق مدخل بغداد – الموصل".

كما أشار، الى أنه "في قضاء الزهور ضمن منطقة الحسينية، باشرت بلدية الزهور أعمال إكساء في محلتي 202 و205، كما شهد قضاء المدائن تقدماً ملحوظاً في أعمال مشروع تأهيل طريق السدة، بطول 32 كيلومتراً، والذي تنفذه كوادر قسم الشؤون البلدية".

وتابع البيان أنه "في ناحية الربيع، أطلق قسم الشؤون البلدية مشاريع لتأهيل وتبليط المنطقة الزراعية والمناطق المحيطة بها ضمن منطقة الكريعات، في إطار تحسين مستوى الخدمات وتسهيل حركة المواطنين".