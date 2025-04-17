مصدر مسؤول في مكتب السوداني يعترف بزيارته للدوحة ولقاءه بالارهابي الجولاني

اعترف مصدر مسؤول في مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني بزيارة الاخير السرية لقطر مبررا زيارته انها جاءت بسبب الاحداث المتسارعة بالمنطقة خاصة ما يجري في سوريا

وقال المصدر المسؤول ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني التقى أمير دولة قطر تميم بن حمد ال ثاني والرئيس السوري محمد الشرع في الدوحة

وبرر المصدر ان اللقاء الثلاثي جاء بسبب الأحداث المتسارعة بالمنطقة خاصة ما يجري في سوريا

وبحسب المصدر المسؤول ان رئيس الوزراء أكد أن العراق يراقب تطورات سوريا والوجود العسكري للكيان الغاصب على أرضها مشدداً على أن "بغداد تلتزم بموقفها الثابت الداعي إلى إطلاق عملية سياسية شاملة، تضمن حماية المكونات والتنوع الاجتماعي والديني والوطني في سوريا، وصون المقدسات ودور العبادة".

وأشار المصدر إلى أن "السوداني جدد تأكيده على أهمية اتخاذ الحكومة السورية الجديدة خطوات عملية وجادة في مجال محاربة تنظيم داعش الإرهابي، والعمل على إنهاء بؤر الإرهاب التي لا تزال تهدد استقرار سوريا والمنطقة ككل".