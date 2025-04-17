النائب مصطفى سند ينشر صورة لرئيس الوزراء محمد السوداني متوسطا امير قطر والارهابي ابو محمد الجولاني

نشر النائب مصطفى سند صورة يظهر فيها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني متوسطا امير قطر تميم بن حمد ال ثاني والارهابي قاتل الشعب العراقي والسوري المدعو ابو محمد الجولاني

وقال النائب سند في صفحته الشخصية بالفيس بوك ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اجرى زيارة سرية سريعة يوم الثلاثاء الماضي التقى فيها امير قطر وبعدها قام الاخير بدعوة الارهابي الجولاني للقاء بالسوداني

وعلى الرغم من غضب الشارع العراقي ورفضه القاطع بفتح قنوات سياسية مع حكومة الارهابي الجولاني الا اننا نرى رئيس الوزراء يذهب ويصافح من تلطخت اياديه بدم الشعب العراقي متناسيا الام العراقيين ودماءهم الزكية التي اراقها هذا الارهابي

ومن شان هذا اللقاء ان يقلل من شعبية السوداني سيما وان الانتخابات البرلمانية على الابواب وبالتالي حظوظه في توليه ولاية ثانية قد تذهب في مهب الريح فالى متى يكون الدم العراقي رخيصا والى متى نقدم التنازلات الى الجلادين الذين تلذذوا بذبحنا وتعذيبنا انظروا الى الجمهورية الاسلامية في ايران كيف تستقتل من اجل الشعب الايراني وتجتهد في حمايته من الاعداء والمتربصين به فلماذا لانكون مثلهم !!؟

فما هكذا تورد الابل يا رئيس الوزراء انها نقطة سوداء كبيرة في تاريخك السياسي