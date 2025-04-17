مديرية تسجيل عقاري الكرخ الأولى تُحبط محاولة تزوير في أحد العقارات

كشفت وزارة العدل، اليوم الخميس (17 نيسان 2025)، عن قيام مديرية تسجيل عقاري الكرخ الأولى باحباط محاولة تزوير في أحد العقارات، فيما اكدت تسليم المتهمين إلى الجهات الأمنية المختصة.

وذكرت الوزارة في بيان أن "مديرية تسجيل عقاري الكرخ الأولى تمكنت من إحباط محاولة تزوير مستندات تتعلق بأحد العقارات ضمن نطاق عملها، حيث تم ضبط شخصين انتحلا صفة مالك العقار أثناء محاولتهما إجراء معاملة نقل ملكية بصورة غير قانونية".

وأضافت أن "المديرية قامت وبالتنسيق مع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المتهمين، وتم تسليمهما إلى الجهات الأمنية المختصة لاستكمال التحقيقات اللازمة وفقاً للسياقات القانونية".

وأوضحت وزارة العدل أن "وزيرها خالد شواني وجه كتاب شكر وتقدير للموظفين الذين كشفوا العملية، وثمن يقظتهم وجهودهم المتميزة في حماية الأملاك والتصدي لمحاولات التلاعب والتزوير"، مؤكدا على "أهمية تعزيز إجراءات التدقيق والتوثيق في جميع الدوائر التابعة للوزارة لضمان سلامة الإجراءات القانونية".