السوداني يشدد على الالتزام بدعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه

شدد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، (17 نسان 2025)، على الالتزام بدعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه.

وذكر بيان لمكتبه، ان السوداني "استقبل النائب اللبناني قبلان قبلان الذي سلمه رسالة من رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، تضمنت التعبير عن شكره العراقَ لمواقفه ودوره في دعم الشعب اللبناني".

وأكد السوداني خلال اللقاء "أهمية تعزيز أواصر العلاقة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات،" مشدداً على "الالتزام بدعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه، والعمل على توحيد الجهود والتنسيق بشأن إطلاق عملية إعادة إعمار مناطقه وتعزيز أمنه واستقراره".

من جانبه، أكد قبلان اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية مع العراق، مثمناً دوره في تقديم الدعم والمساعدة للبنان، فضلاً عن دور العراق الحيوي كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار بالمنطقة.