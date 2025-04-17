بعد تصريحه عن الحشد.. عون يتصل بالسوداني ويؤكد: العلاقة بين العراق ولبنان متينة

تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية اللبنانية السيد جوزيف عون، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها لما فيه المصلحة المشتركة.

وتضمن الاتصال إيضاحاً من جانب الرئيس اللبناني إلى السيد السوداني، لطبيعة ومحتوى التصريحات التي صدرت عنه، والسياق الذي ورد فيه ذكر الحشد الشعبي، ما استدعى الرد من جانب وزارة الخارجية، حيث أكد الرئيس عون اعتزاز لبنان وتقديره لمكانة العراق، والمؤسسة العسكرية العراقية، والمواقف المبدئية للحكومة العراقية الساندة للشعب اللبناني في وجه مختلف الأزمات والتحديات.

كما جرى التأكيد المتبادل على عمق العلاقات بين العراق ولبنان، ومتانة الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية، التي تربط الشعبين الشقيقين، وأهمية التنسيق المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي تمرّ بها المنطقة.