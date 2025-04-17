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عُمان تعرض على العراق التعاون في قطاعي الموانئ والمطارات عبر الاستثمار


استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العُماني سعيد بن حمود المعولي، فيما عرض الأخير التعاون في قطاعي الموانئ والمطارات عبر الاستثمار.

وذكر بيان لمكتبه أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الخميس، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العُماني سعيد بن حمود المعولي".

وعبّر السوداني، وفق البيان، عن "ترحيبه بالوزير العُماني، باعثاً تحياته إلى سلطان عُمان"، مشيراً إلى "تطور وارتقاء مستوى التنمية وقطاع العمل والاستثمارات في العراق، ومنها قطاع الاتصالات، بفضل ما يشهده البلد من استقرار سياسي وأمني واجتماعي ونهضة اقتصادية".

وأكد رئيس الوزراء، أن "المشتركات الكثيرة بين العراق وسلطنة عُمان فرصة لتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين".

من جانبه، أشاد المعولي "بما تحقق في العراق على مختلف المسارات، واستعرض نتائج مباحثاته في بغداد، مؤكداً استعداد القطاعين العام والخاص في بلاده للتعاون مع العراق في مجال الاقتصاد الرقمي والحكومة الرقمية، كما أبدى استعداد بلاده للتعاون في قطاعي الموانئ والمطارات من خلال الاستثمار في المشاريع المتعلقة بالمطارات العراقية المختلفة".

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