وزارة التعليم العالي تؤكد ضرورة تفعيل البرامج التطبيقية والمهنية في الدراسات الأولية والعليا

صرّح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم الخميس، بضرورة تفعيل البرامج التطبيقية والمهنية في الدراسات الأولية والعليا والانتقال بها من المساحات النظرية إلى بيئة البحوث العلمية التطبيقية، حيث أعرب العبودي في الذكرى الخمسين لتأسيس الجامعة التكنولوجية، عن "ثقته بالجامعات التخصصية في تعزيز نتائج أبحاثها العالمية وشراكاتها الدولية".

كما شدد على "على أهمية تفعيل البرامج التطبيقية والمهنية في الدراسات الأولية والعليا والانتقال بها من المساحات النظرية إلى بيئة البحوث العلمية التطبيقية التي تحقق فلسفة الشهادات التي ترتبط بالتخصصات التكنولوجية التي ينبغي أن تعالج ما يتعرض له المجتمع من تحديات وتترك أثرا واضحا يختصر الجهد والوقت على صعيد إنتاج الحلول وتفكيك المشكلات والإشكاليات التي تعرقل مسار التنمية الصناعية".