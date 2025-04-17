وزارة النفط تعلن ارتفاع نسبة إنجاز مشروع أنبوب غاز بسماية إلى 88%

أعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، ارتفاع نسبة إنجاز مشروع أنبوب غاز بسماية إلى 88%، فقد ذكر وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر إسماعيل في بيان، إنه "زار موقع المشروع لمتابعة مراحل تنفيذه خاصة وأنه ينفذ في فترة قياسية ووصلت نسبة الإنجاز إلى 88%، لتجهيز وقود الغاز لمحطة كهرباء بسماية في بغداد عبر أنبوب بقطر (42) عقدة وبطول (43 كم)". وأشار إلى، "أهمية تنفيذ الأنبوب في تعزيز البنى التحتية لقطاع الطاقة".

بالمقابل، أكد مدير عام شركة المشاريع النفطية علي وارد، إن "الزيارة تأتي في إطار المتابعة اليومية للمسؤولين في الوزارة

لمراحل تنفيذ المشروع".

وأضاف، أن "الزيارة الميدانية لوكيل الوزارة لشؤون الغاز، تضمنت القيام بجولة لمواقع عمل تنفيذ المشروع واللقاء بالملاكات الهندسية والفنية، والاستماع إلى شرح حول آليات تنفيذ المشروع ونسب الإنجاز".