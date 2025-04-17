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وزير العمل يصادق على توزيع 135 وحدة سكنية بين الأرامل المشمولات بالحماية الاجتماعية


 

صادق وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الخميس، على توزيع 135 وحدة سكنية بين الأرامل المشمولات بشبكة الحماية الاجتماعية، حيث ذكرت وزارة العمل في بيان  أن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، صادق على توزيع 135 وحدة سكنية بين الأرامل المشمولات بشبكة الحماية الاجتماعية، في خمس محافظات، ضمن مشروع الإسكان الخاص بالفئات الأكثر احتياجاً".

إذ أوضح الأسدي بحسب البيان، إن "الوزارة دأبت على تنفيذ مشاريع سكنية تستهدف المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية، بدعم وتنسيق مباشر مع رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني". 

وأضاف أنه "تم إكمال إجراءات تسليم 135 وحدة سكنية لفئة الأرامل في محافظات واسط، ونينوى، والنجف الأشرف، وكركوك، والأنبار، وذلك استناداً إلى قرارات مجلس الوزراء التي تنص على تخصيص نسبة 10٪ من مجمل الوحدات السكنية المشيدة من قبل الدولة إلى الأرامل المشمولات بالحماية الاجتماعية".

كما بيّن أن "عدد الوحدات الموزعة جاء على النحو التالي: 51 وحدة في واسط، ووحدة سكنية واحدة في كل من النجف ونينوى، و30 وحدة في كركوك، و52 وحدة في الأنبار"، لافتا إلى أن "عملية الاختيار تمت وفق آلية معتمدة تراعي نسب الفقر في المحافظات، وبالتنسيق مع وزارة الإعمار والإسكان".

فيما لفت الوزير إلى أن "عدد الأسر المشمولة بإعانة الحماية الاجتماعية والمستفيدة من الوحدات السكنية بلغ حتى الآن 383,479 أسرة في بغداد والمحافظات"، مؤكداً "استمرار هيئة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الحكومات المحلية لتطبيق قرارات مجلس الوزراء والهيئة التنسيقية بشأن توزيع الأراضي والوحدات السكنية واطئة الكلفة لصالح المستفيدين من شبكة الحماية، لاسيما الفئات الأشد فقراً".

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وزير العمل يصادق على توزيع 135 وحدة سكنية بين الأرامل المشمولات بالحماية الاجتماعية
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