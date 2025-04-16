نائب ينتقد حكومة إقليم كردستان: لم تلتزم ببنود الموازنة

انتقد النائب علي شداد الفارس، الأربعاء، حكومة إقليم كردستان العراق، معتبرا أنها لم تلتزم بأي بند من بنود قوانين الموازنة.

وقال الفارس في حديث صحفي، "حتى هذه اللحظة حكومة اقليم كردستان لم تلتزم بأي بند من بنود قوانين الموازنة السابقة ولا قانون الموازنة الثلاثية لهذه السنة".

وأضاف "بنفس الوقت ومع شديد الأسف حتى وأن تم تعديل قانون الموازنة مؤخرا بطلب من حكومة كردستان وهذا ما حصل بتعديل سعر بيع البرميل وإنتاجه بسعر بستة عشر دولارا".

ولفت الفارس الى أن "حكومة الإقليم ترفض التعاون مع الحكومة الاتحادية في وضع اتفاق استراتيجي لحل المشاكل الواقعة بين الإقليم والمركز"، مضيفا "الإقليم يعتبر مصدرا من مصادر تهريب النفط العراقي".