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اجتماع حاسم بين الحزبين الكرديين في السليمانية غدًا برئاسة زيباري وطالباني


كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الأربعاء (16 نيسان 2025)، عن تفاصيل الاجتماع المرتقب بين الحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، المقرر عقده غدًا الخميس في مدينة السليمانية.

وقال المصدر إن "الاجتماع سيُعقد على مستوى اللجنة التفاوضية للطرفين، برئاسة هوشيار زيباري عن الحزب الديمقراطي، وقوباد طالباني عن الاتحاد الوطني".

وأضاف أن "الاجتماع سيكون حاسمًا في ما يتعلق بحسم المناصب الوزارية وتشكيل حكومة إقليم كردستان، بالإضافة إلى الاتفاق على موعد عقد جلسة البرلمان المقبلة".

وتأتي هذه الجولة من المفاوضات بعد أشهر من الخلافات السياسية بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم، والتي أدّت إلى تأجيل تشكيل الحكومة وتعطيل عمل البرلمان، وسط ضغوط محلية ودولية للدفع نحو تسوية سياسية شاملة.

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