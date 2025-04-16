توجيه من رئيس جهاز الأمن الوطني بشأن توثيق إجراءات الاعتقال والتحقيق

وجه رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الكريم البصري، اليوم الأربعاء (16 نيسان 2025)، بالاستمرار بتوثيق إجراءات الاعتقال والتحقيق مع الموقوفين.

وذكر الجهاز في بيان أنه "استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، وفي إطار سلسلة الإجراءات الرقابية التي ينفذها جهاز الأمن الوطني لتعزيز سيادة القانون وصون الحقوق الدستورية، وبما يرسخ الثقة بين المواطن والمؤسسات والأجهزة الأمنية، أجرى رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الكريم البصري زيارة ميدانية إلى مديرية التحقيقات في الجهاز".

واضاف، أن"هذه الزيارة، جاءت للتأكيد على الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن تنظيم الإجراءات التحقيقية، وتعزيز المسارات القانونية بما يضمن سلامة الإجراءات واحترام الحقوق".

وأكد البصري، خلال زيارته التي شملت أيضا الفوج التكتيكي ومديرية العمليات والطبابة وقسم الإعلام، على "أهمية الاستمرار بتوثيق إجراءات الاعتقال والتحقيق مع الموقوفين وبإشراف مباشر من مديري التشكيلات الرقابية المختصة داخل الجهاز، بما ينسجم مع الضوابط القانونية والتعليمات النافذة، ويعزز من كفاءة العمل".