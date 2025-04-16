الحكومة العراقية تصدر بيانا بشأن مشروع تمليك الإيزيديين

أكدت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء (16 نيسان 2025)، أنها ماضية في إنصاف أبناء المكوّن الإيزيدي، عبر تنفيذ مشروع التمليك الذي يُنفّذ لأول مرة في تاريخ الدولة العراقية، وذلك بمتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وجاء في بيان رسمي صادر عن الناطق باسم الحكومة، باسم العوادي أن "الحكومة، وبتوجيه ومتابعة مباشرة من رئيس الوزراء، تمضي في إنصاف الأطياف العراقية المتآخية، ضمن ما ورد في البرنامج الحكومي، لرفع الغبن ومحو آثار السياسات الإقصائية التي مارسها النظام الدكتاتوري المُباد".

وأوضح البيان أن "عملية تسليم سندات الملكية في مدينة سنجار انطلقت قبل ثلاثة أيام، لصالح المواطنين الإيزيديين الذين حُرموا من التملك منذ أكثر من نصف قرن"، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء "وجّه شكره إلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المشاركة في هذا الجهد".

وبيّنت الحكومة أن المشروع يشمل "تمليك منازل في 11 مجمعًا إيزيديًا، ضمن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، التي هدفت لتسريع العملية"، مؤكدة أن "ذلك يأتي تعويضًا عمّا تعرّض له الإيزيديون في عام 1975، عندما أقدم النظام المُباد على هدم أكثر من 146 قرية وتجريف مزارعهم وتدمير مئات الآبار والينابيع".