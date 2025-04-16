دائرة البيطرة: الاستيراد الحيواني خاضع لضوابط صارمة

أكدت دائرة البيطرة، اليوم الأربعاء، السيطرة على معظم بؤر الحمى القلاعية في البلاد، فيما أشارت الى أن الاستيراد الحيواني يخضع لضوابط صارمة، فقد ذكر مدير قسم الوبائيات في دائرة البيطرة، ثائر صبري، للوكالة الرسمية، إن "مرض الحمى القلاعية يُعد من الأمراض العابرة للحدود"، مبينا أن "المرض ينتقل بسهولة، خصوصا عن طريق الرياح التي قد تحمل الفيروس لمسافة تصل إلى 60 كيلومتراً، ولهذا يُصنّف ضمن الأمراض العابرة للحدود".

كما أضاف، أن " العام الحالي شهد ظهور فروع جديدة للفيروس نتيجة تحوره، ما أدى إلى تسجيل إصابات جديدة من الحمى القلاعية"، مشيراً إلى أنه "تمت السيطرة على جميع البؤر المرضية باستثناء بؤرة صغيرة في محافظة نينوى، وهي ضمن المعدل الطبيعي لانتشار المرض".

وفي ما يتعلق باستيراد الحيوانات من الخارج، أكد صبري، أن "عملية الاستيراد تخضع لاشتراطات صارمة من دائرة البيطرة، باعتبار أن العراق عضو في المنظمة العالمية لصحة الحيوان"، منوها بأن "الاستيراد يتم فقط من دول مصنفة آمنة صحياً، ويتم التحقق من خلوها من الأمراض عبر الموقع الرسمي للمنظمة".

فيما لفت إلى أن "الحديث عن دخول المرض عبر شحنة حيوانات قادمة من المربع الصحي في جيبوتي غير دقيق"، مؤكدا ان "الفحوصات المختبرية، وإرسال العينات إلى مختبرات مرجعية في إنكلترا، ثبت عدم وجود علاقة بين الشحنة والمرض".

وتابع، أن "الوضع الوبائي تحت السيطرة، وقد تم احتواء البؤر المرضية بالكامل تقريباً".