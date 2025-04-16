الأخبار

رئيس الوزراء: العراق بحاجة إلى إصلاحات جريئة للاستقرار الإقليمي


 أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء (16 نيسان 2025)، أن العراق بحاجة إلى إصلاحات جريئة وشاملة، مشددا على ضرورة أن تكون مخرجات الإصلاح موجهة نحو الفئات الفقيرة والمهمشة، إذ ذكر السوداني في كلمته خلال أعمال ملتقى السليمانية التاسع، المنعقد في الجامعة الأمريكية بمحافظة السليمانية، إن "العراق مستعد لأن يكون شريكا موثوقا وعنصرا مساهما وفعالا في تعزيز الاستقرار الإقليمي"، لافتا إلى أن "القيمة الحقيقية لأي إصلاح تكمن في الوصول إلى الفئات المهمشة وإنقاذها من الفقر".

كما أضاف أن "الحكومة شرعت في تنفيذ أعلى خطة إنتاجية لبناء محطات كهربائية جديدة، فضلا عن الدخول لأول مرة في مشاريع الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة"، محذرا من استخدام الخطاب السياسي في التشهير وتزييف الحقائق المتعلقة بالأداء الحكومي.

فيما شهد الملتقى حضورا واسعا لشخصيات سياسية واقتصادية وأكاديمية محلية ودولية، من بينهم رئيس الجمهورية السابق برهم صالح، الذي أكد في كلمته الافتتاحية أن "الوضع الحالي بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران يضع المنطقة أمام فرصة تاريخية لتحقيق الاستقرار والحياة الكريمة لشعوبها".

وأوضح أن منطقتنا عانت طويلا من الحروب والعنف، وقد آن الأوان للانتقال إلى واقع جديد من خلال الحوار والتفاهم لبناء مستقبل أفضل".

وكان ملتقى السليمانية قد عُقد هذا العام بنسخته التاسعة، في الجامعة الأمريكية في السليمانية، ويعد أحد أبرز الفعاليات الفكرية والسياسية التي تجمع صناع القرار والباحثين من داخل العراق وخارجه، لمناقشة قضايا محورية تتعلق بالسياسة والاقتصاد والأمن الإقليمي والدولي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
توجيه من رئيس جهاز الأمن الوطني بشأن توثيق إجراءات الاعتقال والتحقيق
التربية: المفصولون بالغياب غير مشمولين بالدخول الشامل
الحكومة العراقية تصدر بيانا بشأن مشروع تمليك الإيزيديين
السوداني يؤكد سعي الحكومة لدعم الحوارات في إقليم كردستان
الخارجية تستدعي السفير اللبناني بشأن تصريحات الرئيس عون حول الحشد الشعبي
الباحث في الشأن السياسي يكشف عن سبب رئيس يعيق حسم المناصب وتشكيل حكومة إقليم كردستان
كربلاء المقدسة تنظم معرضاً موسعاً للزهور في المحافظة
وزارة التربية: أكثر من 17 ألف طالب شاركوا في مسابقة "أمة تقرأ"
أدوية سامراء تطلق مشروعاً استراتيجياً لإنتاج الأمبولات الحديثة
دائرة البيطرة: الاستيراد الحيواني خاضع لضوابط صارمة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك