رئيس الوزراء: العراق بحاجة إلى إصلاحات جريئة للاستقرار الإقليمي

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء (16 نيسان 2025)، أن العراق بحاجة إلى إصلاحات جريئة وشاملة، مشددا على ضرورة أن تكون مخرجات الإصلاح موجهة نحو الفئات الفقيرة والمهمشة، إذ ذكر السوداني في كلمته خلال أعمال ملتقى السليمانية التاسع، المنعقد في الجامعة الأمريكية بمحافظة السليمانية، إن "العراق مستعد لأن يكون شريكا موثوقا وعنصرا مساهما وفعالا في تعزيز الاستقرار الإقليمي"، لافتا إلى أن "القيمة الحقيقية لأي إصلاح تكمن في الوصول إلى الفئات المهمشة وإنقاذها من الفقر".

كما أضاف أن "الحكومة شرعت في تنفيذ أعلى خطة إنتاجية لبناء محطات كهربائية جديدة، فضلا عن الدخول لأول مرة في مشاريع الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة"، محذرا من استخدام الخطاب السياسي في التشهير وتزييف الحقائق المتعلقة بالأداء الحكومي.

فيما شهد الملتقى حضورا واسعا لشخصيات سياسية واقتصادية وأكاديمية محلية ودولية، من بينهم رئيس الجمهورية السابق برهم صالح، الذي أكد في كلمته الافتتاحية أن "الوضع الحالي بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران يضع المنطقة أمام فرصة تاريخية لتحقيق الاستقرار والحياة الكريمة لشعوبها".

وأوضح أن منطقتنا عانت طويلا من الحروب والعنف، وقد آن الأوان للانتقال إلى واقع جديد من خلال الحوار والتفاهم لبناء مستقبل أفضل".

وكان ملتقى السليمانية قد عُقد هذا العام بنسخته التاسعة، في الجامعة الأمريكية في السليمانية، ويعد أحد أبرز الفعاليات الفكرية والسياسية التي تجمع صناع القرار والباحثين من داخل العراق وخارجه، لمناقشة قضايا محورية تتعلق بالسياسة والاقتصاد والأمن الإقليمي والدولي.