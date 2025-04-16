وزارة المالية تؤكد استمرار جهود تبسيط الإجراءات الحكومية

أكدت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، استمرار جهود اللجنة الفرعية لتبسيط الخدمات والإجراءات الحكومية للعام 2025، مشيرة إلى أن اللجنة تعمل على إعداد خطط عملية تهدف إلى تسهيل الإجراءات باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مع التركيز على التحول الرقمي كأحد أبرز محاور التطوير، فيما ذكرت الوزارة في بيان، أن اللجنة الفرعية تواصل أعمالها من خلال المشاركة في الاجتماع المنعقد مع الوزارات المختلفة في مركز العمليات الوطني التابع لمكتب رئيس الوزراء، بحضور ممثلة اللجنة العليا وأعضاء اللجنة الفرعية، وذلك لاختيار الخدمات المستهدفة ذات الأولوية التي تتطلب تبسيطا فعليا.

كما أضاف البيان، أن الاجتماع ناقش تحديد الخدمات الحكومية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتقييم الإجراءات الحالية، وتحليل التحديات التي تواجه المواطنين، بهدف وضع خطط عملية لتحسين كفاءة الخدمة وتبسيط الإجراءات المتعلقة بها خلال العام 2025.

كما أكد البيان أن من أبرز المحاور التي جرى التركيز عليها هي تعزيز التحول الرقمي وتقديم الخدمات إلكترونيا لما لذلك من أثر كبير في تقليل الروتين ومكافحة الفساد، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

فيما شددت وزارة المالية على أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار استراتيجية شاملة لتحسين الأداء الحكومي، ورفع كفاءة تقديم الخدمات في جميع المؤسسات، بما يسهم في تحقيق أهداف الإصلاح الإداري وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية .